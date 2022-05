Im heutigen Handel stehen die Inflationsdaten der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses der Dax-Anleger. Die Daten könnten zur Bewährungsprobe für die laufende Erholungsrally werden. Der Deutsche Aktienindex ist zunächst positiv in die neue Handelswoche gestartet. Aufgrund freundlicher Börsen in Asien und guten Nachrichten aus China kletterte der deutsche Leitindex bereits vorbörslich bis an die Marke ...

