URAN-AKTIEN ON FIRE!: Blackout nein danke: Die Welt setzt wieder auf Atomkraft! Enorme Gewinn-Chancen!

Während Deutschland auf die Energiewende pocht, boomt in anderen Staaten die Atomkraft, wie beispielsweise in Frankreich! Macron kündigt die "Renaissance der französischen Atomkraft" an.

Die Konsolidierung im Uran-Sektor beendet!

Gewaltiger Wochenstart: Uran-Aktie mit Kurs-Explosion!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Frage, ob Biogasanlagen und andere erneuerbare Stromquellen der Aufgabe gewachsen sind, eine konstante Energie zu gewährleisten, wird heiß diskutiert. Denn schließlich soll am Ende nicht auf klimaschädliche Alternativen, wie die Kohle, zurückgegriffen werden.

Stromausfälle… im Süden und Osten nichts Neues!

Gegen Ende des vergangenen Jahres fiel in der Hallertau, nördlich von München, für eine knappe Stunde der Strom aus. Auch in Vanselow in Mecklenburg-Vorpommern sorgte eine insolvente Biogasanlage für einen Stromausfall bei den Dorfbewohnern. Wird ein kurzer Stromausfall zum mehrstündigen Blackout, könnten besonders landwirtschaftliche Betriebe Schaden nehmen.

14 neue Reaktoren geplant!

Zeigt Frankreich Deutschland wie man Strom macht?

Die Wiedergeburt der französischen Atomkraft!

Unbestritten, Frankreichs wiedergewählter Staatspräsident Emmanuel Macron gibt derzeit mächtig Gas! Und das nicht nur in Sachen Außenpolitik als EU-Verhandler in der Ukraine-Krise, auch innenpolitisch wird sich für die Zukunft positioniert. Gerade in Sachen Energiepolitik schlägt der Präsident im wahrsten Sinne des Wortes einen gewaltigen Pflock ein, der unter Umständen nicht jedem gefällt.

Unterschiedlicher könnte die zukünftige Stromversorgung in Deutschland und Frankreich nicht sein. Während wir in Deutschland auch noch die letzten Atomkraftwerke vom Netz nehmen wollen, verkündete Frankreichs Präsident einen massiven Ausbau der Kernenergie! Unterschiedlicher geht es nicht.

Zahlen, Daten, Fakten! Sechs bauen und acht Prüfen!

Das ist die französische Marschrute!

Konkret kündigte Macron bereits sechs neue Atomkraftwerke an, die quasi zum Bau freigegeben wurden, wobei direkt auch noch acht weitere geprüft werden sollen. Diese zugegebenermaßen stramme Leistung soll schon bis zum Jahr 2050 erreicht werden. Für die sechs bereits beschlossenen Reaktoren wird der Baubeginn für 2028 prognostiziert. Dementsprechend, so der Präsident, sei es gut möglich, dass der erste Reaktor bereits im Jahr 2035 ans Netz gehen könnte!

Alle Reaktoren bleiben am Netz!

Zugleich betonte er, solle die Laufzeit aller bestehenden Kraftwerke verlängert werden, sofern es keine Sicherheitsbedenken gebe. Um dieses herauszufinden sei der Stromkonzern EDF angewiesen worden, diesbezüglich umfangreiche Prüfungen durchzuführen. Ohne Sicherheitsbedenken kann dann die Laufzeit der vorhandenen Atomkraftwerke auch über die geplanten 50 Jahre hinaus deutlich verlängert werden.

Windenergie ja, aber nur zur Beimischung!

Neben der Ausweitung der Atomkraft kündigte der französische Präsident auch den Ausbau der erneuerbaren Energien an. Seinen Aussagen zufolge könne er sich an der französischen Küste 50 neue Windparks vorstellen, die schon ab 2050 zur Stromproduktion beitragen könnten. Aber auch damit noch nicht genug, so gehöre bis zur Verdopplung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, in den kommenden acht Jahren, auch die Verzehnfachung der Solarenergie.

Bisher, dass muss man feststellen, hat Frankreich die Umsetzung der erneuerbaren Energien eher zögerlich vorangetrieben. Deshalb, und wen wundert es, lagen die Franzosen im Jahr 2020 sogar noch 4 % unter ihrem eigens gesteckten Ziel von 23 % zurück.

Bilden Sie sich dazu ihre eigene Meinung: Setzt Frankreich lieber verstärkt auf bezahlbare und permanent verfügbare Energie mittels Atomstrom, oder setzt man sich dem Experiment erneuerbare Energien alternativlos aus? Denn am Ärmelkanal, Mittelmeer und am Atlantik hat man kilometerlange Küsten, die sich bestimmt hervorragend für Offshore-Windparks eignen würden! Aber dennoch werden so viele Reaktoren gebaut?!

EU-Kommission grätscht Deutschland rein!

Gas- und Atomkraftwerke sind doch klimafreundlich!

Während der Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) die Einstufung der Atomkraft als grüne Energie vehement "verteufelt" hatten wurde diese Energieform von der EU geadelt und mit dem grünen Gütesiegel versehen.

Davon werden Uranunternehmen wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) massiv profitieren.

Die kurzfristigen Gewinn-Chancen liegen über 90 % Denn Analysten sehen Kurse bis zu 4,15 CAD!

Zudem liegt eine explosive Chartformation mit Mega-Reversal vor! Hier gilt es wieder dabei zu sein - und zwar schnell…

WKN: A3CVY0

Unbeirrt von der Politik, wohlwissend dass viele Länder der Erde (China, Frankreich, USA etc.) ihre Reaktorflotten kräftig ausbauen, geht unser TOP-Uranentwickler Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) weiter seinen Expansionsweg, um nicht nur seine Ressourcen und Reserven auszubauen, sondern auch um einer der ersten US-Uranproduzenten zu werden.

In den vergangenen knapp zwei Jahren schon viel erreicht, wird jetzt eigentlich erst die nächste, massive Wachstumsrakete gezündet! Deshalb die jüngste Korrektur noch schnell nutzen, um noch günstig reinzukommen!

Dem wahnsinnig hohen US-Potenzial genauer auf den Grund gehen!

Ende 2021 setzte Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ein nicht zu übersehendes Ausrufezeichen, indem man seine Uran-Konsolidierungsstrategie konsequent fortführte und von Energy Fuels die ehemals produzierenden US-Uranprojekte "Tony M', "Daneros' und "Rim' übernahm.

Mit Beginn des zweiten Quartals werden die Zeichen nun auf Aufnahme der Arbeitsprogramme gestellt. Diese werden gemeinsam mit Energy Fuels als Betreiber der Projekte durchgeführt und sollen sich auf historische Mineralressourcenbestätigungs- und Erweiterungsbohrungen wie auch auf die Fortsetzungen und Erweiterungen der historisch definierten Mineralressourcen konzentrieren.

Das alles gilt schließlich dem Ziel, das Potenzial der drei Neuzugänge noch genauer beziffern und die letzten Weichen in Richtung Uran-Produktion zu stellen. Einen Vorgeschmack auf was für Potenzial sich die Investoren einstellen können, geben die Mitte Juli 2021 veröffentlichten Mineralressourcenschätzungen für "Tony M', "Daneros' und "Rim'!

Vielversprechende Vergangenheit weist zudem auf eine prosperierende Zukunft hin!

Zu den bisher insgesamt "historisch" produzierten 991.000 Pfund U3O8 der "Tony-M'-Mine gesellen sich historische "angezeigte'-Ressourcen von 8,13 Millionen Pfund U3O8 ("Cut-off'-Wert von 0,24 %) und "abgeleitete'-Ressourcen von 2,75 Millionen Pfund ("Cut-off'-Wert von 0,16 %) hinzu.

Kaum weniger beeindruckend waren die historische Produktion und die Schätzungen für "Daneros', wo in der Vergangenheit 628.000 Pfund U3O8 zutage gefördert und zudem "angezeigte'-Ressourcen von 142.000 Pfund U3O8 ("Cut-off'-Wert von 0,36 %) und "abgeleitete'-Ressourcen von 52.000 Pfund ("Cut-off'-Wert von 0,37 %) gemeldet wurden.

Ebenso formidabel lesen sich die Ressourcenschätzungen der Uran- und Vanadium-Mine "Rim' mit 3,028 Millionen Pfund U3O8 bei einem Cut-Off-Wert von 0,20 % und 1,83 % Vanadium-Oxid.

Auch auf den US-Projekten auf dem Erfolgspfad! Und dieser heißt Produktion!

Was Consolidated Uraniums Projekte "Tony M', "Daneros' und "Rim' teilen, ist nicht nur ihr erstklassiges Uran-Potenzial. Alle drei Grundstücke verfügen nämlich auch über jeweils eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine und liegen zudem unweit von Energy Fuels "White Mesa'-Verarbeitungsanlage, die mitbenutzt werden kann!

Mit Energy Fuels wiederum hat Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) eine "Toll Milling'-Vereinbarung abgeschlossen, womit sich der lukrative Kreis schließt. Unterm Strich bedeutet dies, dass Produktion für alle drei Minen quasi schon hufscharrend in den Startlöchern steht und bei einem "Go" des Marktes schnell aufgenommen werden kann.

Newsflow voraus! Auch hier haben die Bohrungen begonnen!

Erst vor wenigen Tagen war es so weit, da nämlich meldete Consolidated Uranium, dass auch die Bohrungen auf den US-Uranminen "Tony M', "Daneros' und "Rim' begonnen haben. Bei allen drei Minen handelt es sich um vollständig erschlossene und genehmigte Minen, in denen zuletzt in der Uranhausse zwischen 2006 und 2011 nicht nur kräftig investiert, sondern auch produziert wurde.

Außerdem befinden sich die quasi abbaufähigen Minen in unmittelbarer Nähe zur "White Mesa Mill', die sich im Besitz von Energy Fuels Inc. befindet und betrieben wird. Mit Consolidated Uranium hingegen hat Energy Fuels ein "Toll Milling'-Abkommen abgeschlossen, weshalb das Unternehmen im Fall einer Produktionsentscheidung diese Mine mitbenutzen kann. Doch bis zur finalen Produktionsentscheidung werden nun zunächst noch von den Bohrexperten von DrillRite LLC noch mehr als 30 Bohrlöcher niedergebracht, über etwa 6.400 m. Diese werden wie folgt aufgeteilt.

Auf die "Tony M'-Mine entfallen zunächst 8 Bohrlöcher über rund 1.830 m, um die Daten der historischen Explorationsbohrungen zu überprüfen und die Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung zu erleichtern. Die Bohrungen sind bereits im vollen Gange.

Weitere 8 Bohrlöcher über 2.200 m sind auf der "Daneros'-Mine geplant, die unmittelbar nach Abschluss der "Tony M'-Arbeiten gebohrt werden. Diese Bohrungen konzentrieren sich auf Gebiete außerhalb der historischen Ressourcenschätzung, um darüber hinaus noch Potenzial zu evaluieren.

Im Anschluss an "Daneros' zieht der Tross weiter auf die Uran- und Vanadium-Mine "Rim' wo 15 Bohrlöcher über insgesamt 3.050 m gebohrt werden sollen, um die Gebiete außerhalb der historischen Ressourcenschätzung zu erkunden.

Der CEO von Consolidated Uranium, Philip Williams, verdeutlichte noch:

"Der Beginn dieser Bohrprogramme stellt einen wichtigen Schritt dar, um den unserer Meinung nach enormen Wert und das Aufwärtspotenzial unseres US-Uranprojektportfolios zu demonstrieren. Durch die Verifizierung der historischen Mineralressource bei "Tony M' und die Erprobung von Gebieten außerhalb der historischen Mineralressourcen bei "Daneros' und "Rim' hoffen wir, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, in der zweiten Jahreshälfte eine Produktionsentscheidung zu treffen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen. Wir glauben, dass diese Projekte einzigartig positioniert sind, um eine neue Uranproduktion auf dem strategisch wichtigen US-Inlandsmarkt in einem kurzen Zeitrahmen und mit geringen zusätzlichen Kapitalinvestitionen zu ermöglichen. Darüber hinaus positioniert sich Consolidated Uranium durch das "Toll Milling'-Abkommen mit Energy Fuels für die Verarbeitung unseres Materials in der "White Mesa Mill' als einziger konventioneller Uranentwickler, der sowohl Uran abbauen als auch sein Material verarbeiten lassen kann, um es schließlich in naher Zukunft auf dem Markt zu verkaufen. Unserer Ansicht nach heben sich die Eigenschaften dieser Projekte zusammengenommen von denen anderer Unternehmen ab, und wir sind bereit, von der erwarteten anhaltenden Stärke des Uranmarktes zu profitieren."

Consolidated Uranium - DIE URANAKTIE! Auch in 2022!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) profitiert durch seine zusätzlichen Goldprojekte sogar doppelt. Zum einen vom Gold-Silber-Bullenmarkt und zum anderen vom beginnenden Uran-Bullenmarkt!

Die Firma wird von einem Weltklasse-Uran-Team geleitet!

Mit rund 30 Mio. CAD Working Capital eröffnen sich noch deutlich mehr Möglichkeiten!

Mit nur rund 163 Mio. CAD deutlich zu niedrige Marktkapitalisierung!

Ein sich dramatisch zuspitzendes Urandefizit verspricht extrem hohe Kursgewinne! Renommierte Anker-Investoren wie z.B. Sachem Cove und Segra Capital oder auch IsoEnergy und Mega Uranium geben großes Vertrauen in das Unternehmen!

Alle Projekte befinden sich in juristisch einwandfreien Regionen!

Möglicher Verkauf der beiden Gold-Silber-Projekte würde zusätzliches Geld in die Kasse spülen, ohne Investoren zu verwässern!

Gratisrendite durch Gratisaktien! Endlich arbeitet das Geld für Sie!

Transformatives Jahr steht bevor! Wir rechnen mit weiteren TOP-News! Sowohl von Consolidated als auch von Labrador!

KURSZIEL-HAMMER: Bis zum Erreichen des neuen Kursziels der renommierten Analysten von RedCloud rund 95 % Kurspotenzial! Wir rechnen mit weiteren Kurszielerhöhungen!

Fazit: Riesiges Uran-Angebots-Defizit wird Uranpreise weiter explodieren lassen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser, beim Uran, um es salopp auszurücken, ist "die Axt am Baum'. Laut Marktkennern könnte sich die vertragliche Unterdeckung der Versorger in den kommenden Jahren auf bis zu 700 Millionen Pfund Uran belaufen! Wenn man dann noch die in Bau befindlichen und die genehmigten Reaktoren hinzuaddieren würde, läge das Defizit bereits bei 1,1 Mrd. Pfund Uran! Wo soll eine solche gewaltige Menge hergezaubert werden???

Noch wenden sich die Versorger mit ihren Preisanfragen direkt an die Uranproduzenten. Aber dass sollte schon bald der Vergangenheit angehören, da sie dadurch vermutlich nicht in der Lage sind, langfristige Verträge über etwa10 Jahre abzuschließen. Denn diese Verträge werden nur über den Spott-Markt abgeschlossen, allerdings dann zu deutlich höheren Preisen als die derzeitigen!

In diesem perfekten Markt-Umfeld greift sich Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) weitere Projekte aus seinem vielfältigen Portfolio heraus, um die phänomenalen Wachstumsaussichten sukzessive preiszugeben. Aufgrund der hervorragenden historischen Erkenntnisse dürfte mit ersten Explorationserfolgen schon in ganz naher Zukunft gerechnet werden!

Jetzt wird Geld verdient: Kursziel 4,15 CAD!

RedCloud hat noch vor dem Krieg in der Ukraine, der auch den Rohstoff Uran auf die Agenda der Kritischen Rohstoffe katapultiert hat, sein Kursziel von 3,80 CAD auf 4,15 CAD erhöht! Vom derzeitigen Kursniveau (rund 2,15 CAD) aus haben Sie hier eine echte Chance auf kurzfristige Anfangsgewinne von rund 95 %!

Längerfristig sehen wir bei Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) Vervielfachungs-Potenzial, weshalb uns bei fortschreitenden Explorationsfortschritten weitere Kurszielanpassungen nach oben von diversen Analystenhäusern nicht wirklich wundern würden.

Auch der Kurs-Chart spricht eine eindeutige Sprache!

Die jüngste Korrektur an den Märkten hat auch was Gutes. Denn viele Aktien haben nicht nur konsolidiert, sondern korrigiert und sich auch Charttechnisch wieder auf die Startrampe geschoben. So auch Consolidated Uranium.

Quelle: StockCharts.com & JS Research UG

Mit einer regelrechten Punktlandung drehte die Aktie vor wenigen Tagen auf der starken Unterstützungsline, die zunächst als Widerstand im Dezember 2020 ihren Dienst begann. Erst im darauffolgenden März gelang der Durchbruch von unten nach oben, worauf hin die Aktie einen rund 80 % Freudensprung machte. Im August 2021 korrigierte die Aktie bis auf die 200-Tage-Linie, an der sich dann die Unterstützungslinie bildete.

Dies war auch exakt der Wendepunkt für eine rund +115 % Rallye! Und an genau diesem Wendepunkt drehte vor wenigen Tagen die Aktie wieder nach oben, was ein extrem positives Zeichen ist! Aufgrund der sehr stark überverkauften Marktlage könnte dieses Mal das Potenzial sogar noch höher sein als die +115 % vom August 2021!

Auch das starke Marktumfeld spricht für höhere Kurse!

Dazu passt auch, dass die neue Reaktor-Technologie gerade eine regelrechte Renaissance erlebt! Denn die deutlich kleineren "Small Modular Reactors' erfreuen sich vor allem in China, Frankreich, den USA, Kanada, Indien, Südkorea Japan und Polen immer größerer Beliebtheit.

Noch wird das riesige Potenzial im Uransektor von vielen Marktteilnehmern verkannt, weshalb sich für Sie als antizyklischer Investor eine hervorragende Chance als "Frontrunner' bietet, noch extrem günstig in diese TOP-Aktie (WKN: A3CVY0) einzusteigen!

Sollte es aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs noch zu möglichen Rohstoff-Lieferengpässen kommen, könnte es gut sein, dass man mit Unternehmen wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ein "once in a Lifetime'-Investment-eingegangen ist. Die Marktvoraussetzungen zumindest könnten nicht besser sein und entsprechend wie Zunder auf den Aktienkurs wirken.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bild-Quellen: Consolidated Uranium, StockCharts.com

Intro-Bild: www.stock.adobe.com

