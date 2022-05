Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der DAX knüpfte gestern an die Erholung der vergangenen Woche an. Am Ende des Tages ging er mit einem Plus von knapp 0,8 Prozent aus dem Handel. Selbst eine Inflationsrate von 7,9 Prozent in Deutschland konnte den DAX nur kurz ausbremsen. Marktidee: Beiersdorf. Die Aktie des Konsumgüterherstellers hatte im September 2019 ein Rekordhoch bei 117,25 Euro verzeichnet. Im Rahmen einer anschließenden Abwärtskorrektur rutschte sie bis zum März 2020 auf ein 4-Jahres-Tief bei 77,62 Euro. Seither bewegt sich das Papier im langfristigen Zeitfenster seitwärts. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild zeigte der Wert eine schwungvolle Rally bis auf 100,20 Euro und konsolidiert aktuell diesen Kursschub. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf