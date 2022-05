Die Kapitalquoten bei Großbanken rücken in der Eurozone erneut in den Fokus. Zum einen wären sie in einem Szenario steigender Kreditausfälle wichtig als letzter Puffer. Andererseits könnte es im Fall einer Bankenunion Änderungen geben, die für Finanzinstitute von Vorteil wären.Europäische Großbanken dürfen in Basel auf Erleichterung hoffen. Die Aufsicht plant Änderungen für systemrelevante Banken - es dürften also beispielsweise die französische BNP Paribas, die UniCredit und die ING profitieren. ...

