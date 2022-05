News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX am Dienstag: 14600 weiter der Deckel im Chartbild. Erste Szenarien zum Trading erwarten Dich hier. DAX weiter unter dem Aprilhoch Der DAX zeigte ohne die Wall Street zum Wochenstart nur eine enge Bandbreite auf. Doch er notierte am Ende noch einmal fester und baute damit den Trend von vergangener Woche weiter aus. Die 14600 blieb der Widerstand im Chartbild, darauf blicken wir auch heute wieder. In der heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...