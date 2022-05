DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Produktionstätigkeit schrumpft im Mai erneut

Die Daten für Industrie und Dienstleistungssektor in China haben sich mit zunehmenden Lockerungen von Covid-19-Einschränkungen und dank konjunktureller Hilfen der Regierung im Mai verbessert, gleichwohl zeigten sie weiter einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit an. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai auf 49,6, wie das nationale Amt für Statistik am Dienstag mitteilte. Damit lag er über dem Wert von 47,4 im April und übertraf auch die Konsensprognose von 48,9, die vom Wall Street Journal befragte Ökonomen abgegeben hatten.

EU beschließt weitreichendes Ölembargo gegen Russland

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nach langem Widerstand aus Ungarn auf ein weitreichendes Embargo auf russische Ölimporte geeinigt. Der Beschluss des Gipfeltreffens in Brüssel decke bis Ende des Jahres mehr als zwei Drittel der russischen Ölimporte ab, erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von "effektiv" bis zu 90 Prozent Reduktion.

WHO: Tabakindustrie einer der "größten Umweltverschmutzer der Welt"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat der Tabakindustrie vorgeworfen, einer der "größten Umweltverschmutzer der Welt" zu sein. In ihrem zum Weltnichtrauchertag veröffentlichten Bericht forderte die UN-Agentur, die Industrie für die Umweltschäden durch Abholzung, Emissionen und Zigarettenstummel zur Kasse zu bitten. Die Zigarettenhersteller sind demnach für den Verlust von etwa 600 Millionen Bäumen pro Jahr verantwortlich - 5 Prozent der weltweiten Entwaldung.

Britische Regierung will Wirtschaftsprüfer strenger regulieren

Nach mehreren Finanzskandalen will die britische Regierung Wirtschaftsprüfer strenger regulieren. Am Dienstag erklärte sie bei der Vorstellung ihrer Reformpläne, sie wolle "das Risiko eines plötzlichen Konkurses großer Unternehmen verringern, Arbeitsplätze schützen und den Ruf des Vereinigten Königreichs stärken". Allerdings sind die Regierungspläne gegenüber den ursprünglichen Ambitionen deutlich entschärft, was Medienberichten zufolge auf den starken Einfluss der Finanzbranche zurückzuführen ist.

Südossetien sagt Referendum zu Russland-Beitritt ab

Die georgische Separatistenregion Südossetien hat ein für Mitte Juli geplantes Referendum über einen Beitritt zu Russland abgesagt. Der neue Staatschef der pro-russischen Enklave, Alan Gaglojew, hob die Referendums-Pläne seines Vorgängers auf. In einem Dekret betonte er die "Unsicherheit über die rechtlichen Konsequenzen" einer Volksbefragung.

USA und Griechenland fordern Freigabe von durch Iran festgesetzten Öltankern

Die USA und Griechenland haben den Iran aufgefordert, zwei festgesetzte griechische Öltanker unverzüglich freizugeben. Der Iran müsse die beiden Schiffe, ihre Ladung und die Besatzung umgehend freigeben, forderten US-Außenminister Antony Blinken und sein griechischer Kollege Nikos Dendias nach Angaben des US-Außenministeriums bei einem Telefongespräch. Die fortgesetzte "Belästigung" fremder Schiffe und Einmischung in den Schiffsverkehr durch den Iran seien "eine Bedrohung der maritimen Sicherheit und globalen Wirtschaft", erklärte US-Außenamtssprecher Ned Price.

Kanadas Regierung kündigt Verschärfung der Waffengesetze an

Nach dem jüngsten Schulmassaker in den USA hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau eine Verschärfung der Waffengesetze angekündigt. "Wir bringen ein Gesetz ein, das den Besitz von Handfeuerwaffen landesweit einfriert", sagte Trudeau auf einer Pressekonferenz, an der dutzende Angehörige von Opfern von Waffengewalt teilnahmen. "Das bedeutet, dass es nicht mehr möglich sein wird, in Kanada Handfeuerwaffen zu kaufen, zu verkaufen, zu übertragen oder zu importieren."

Richter stoppen Teilstück von Prestige-Zugprojekt in Mexiko

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat bei einem Prestige-Projekt eine juristische Niederlage erlitten. Wegen Verstößen gegen Umweltvorschriften setzte ein Bundesrichter den Bau eines Teilstücks des insgesamt über 1.550 Kilometer langen sogenannten Maya-Zugs "definitiv" aus. Damit gab der Richter dem Antrag einer Umweltorganisation statt, die gegen die Streckenführung auf der für ihre Naturschätze bekannten Halbinsel Yucatán Einspruch eingelegt hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Apr -0,4% gg Vm; +7,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Apr PROGNOSE +0,2% gg Vm; +7,5% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum März rev -1,4% (vorl: -1,3%) gg Vm

Schweiz Apr Handelsbilanz Überschuss 3,843 Mrd CHF

Schweiz Apr Exporte 21,621 Mrd CHF

Schweiz Apr Importe 17,777 Mrd CHF

Japan/Einzelhandelsumsatz Apr +2,9% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Apr +4,0% gg Vj

Japan/Industrieproduktion Apr -1,3% (PROG: -0,2%) gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Apr 2,5% (PROG: 2,6%)

Südkorea Index Frühindikatoren Apr 99,3 (März: 99,6)

