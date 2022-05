In unserer Analyse vom 23.05.22 Zalando: Gelingt jetzt der Ausbruch? hatten wir bereits auf die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111) hingewiesen. Der Onlinehändler konnte am 26.05.22 den seit Februar gültigen Abwärtstrend (dicke schwarze Linie im Chart unten) überwinden und damit ein neues Kaufsignal generieren. In der Folge kam es zu weiteren Kursgewinnen, aktuell notiert Zalando bei 38,71 Euro. Den StopLoss für die Longposition würden wir knapp unter das ...

