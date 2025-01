Der Jahresstart macht Lust auf mehr - vor allem bei einigen Small und Mid Caps, die in den ersten Handelstagen deutlich an Wert zulegen konnten. Keine Frage, nach der teilweise schwachen Performance im abgelaufenen Jahr war dieses Comeback auch mehr als überfällig. Im Vorfeld der Amtsübernahme von Donald Trump am 20. Januar dürfte die Verunsicherung bei den Anlegern aber wieder zunehmen. Doch es gibt gute Gründe, warum dieses Duo am Ende weiter Boden gut machen könnte. Der Radiopharma-Markt ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...