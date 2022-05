Linz (www.anleihencheck.de) - Stärker als erwartet (7,90% statt 7,60%) sind in Deutschland die Preise im Vergleich zum Vormonat angestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Preistreiber seien Nahrungsmittel (+11,00%) und Energie (+38,00%) gewesen. Um die Preisspirale einzudämmen wolle die Regierung Staatsausgaben begrenzen. Entscheidend werde die Rolle der EZB (Europäischen Zentralbank) sein. Die Negativzinsen sollten bis Ende September Geschichte sein und dann könnte der Zinssatz in diesem Jahr noch auf ein Niveau von +0,50% steigen. (31.05.2022/alc/a/a) ...

