Grüner Wasserstoff braucht Elektrolyseure. Angeblich demnächst Engpassfaktor. Wer sind die Hersteller? U.a. Nel, Plug Power, thyssenKrupp, Siemens Energy, ITM , Bloom Energy, Cummins, Enapter Wer ist und wer wird der Grösste der Elektrolyseur-Hersteller? Wer schafft es auch Gewinne damit zu erzielen? Gar nicht so einfach den Überblick zu bewahren. Quasi "Alle" (IEA, WEF, EU, IRENA, …) reden von einem Bedarf an Elektrolyseuren, der in den nächsten Jahren das Angebot übersteigen soll. Auch wenn bisher die Produktionskapazitäten noch kein Engpassfaktor sind - obwohl beispielsweise Nel's CEO Lokke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...