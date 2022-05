Die Aussicht auf eine staatliche Verkaufsförderung für bestimmte Autos in China hat die Aktien der deutschen Autobauer am Dienstagvormittag gestützt. Mercedes-Benz und Volkswagen schafften den Sprung in die Gewinnzone, BWM verringerte das Minus auf zuletzt 0,3 Prozent, hielt sich damit aber besser als der DAX.Zuvor hatte das chinesische Finanzministerium angekündigt, die Mehrwertsteuern auf Fahrzeuge mit niedrigen Emissionen und einem Verkaufspreis von bis zu 300.000 Yuan (rund 42.000 Euro) zu halbieren. ...

