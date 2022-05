Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Produktionsleistung um rund 16 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz um rund 15 Prozent auf 1,11 Mrd. Euro geklettert. Auf der Kostenseite habe sich der Aufwand für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen um rund 21 Prozent erhöht und sei somit schneller gestiegen als der Umsatz. Alles in allem habe das EBITDA um mehr als 30 Prozent über dem Vorjahr bei 50,3 Mio. Euro gelegen. Der Vorsteuergewinn mit 0,6 Mio. Euro (Q1 2021: -9,4 Mio. Euro) und das Nettoergebnis mit 0,4 Mio. Euro (Q1 2021: -7,2 Mio. Euro) seien in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach Darstellung von SRC habe der Auftragsbestand zum Stichtag 8,03 Mrd. Euro erreicht. Der Auftragseingang sei mit 1,43 Mrd. Euro deutlich unter dem Vorjahr ausgefallen, da die Gesellschaft bei neuen Aufträgen nunmehr sehr selektiv vorgehen könne. Die Eigenkapitalquote liege mit 19,1 Prozent jedoch etwas unter dem Zielkorridor von 20 bis 25 Prozent. Nach Meinung der Analysten werde diese im Jahresverlauf aber in den angestrebten Bereich zurückkehren. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 17,50 Euro bei und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.05.2022, 10:00 Uhr)



