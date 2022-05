DJ Manz AG erschließt sich mit Beteiligung an CUSTOMCELLS neue Kundengruppen

DGAP-Media / 2022-05-31 / 10:03 Manz AG erschließt sich mit Beteiligung an CUSTOMCELLS neue Kundengruppen . Manz beteiligt sich mit 40% an der CUSTOMCELLS Tübingen GmbH . CUSTOMCELLS ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigungmodernster Lithium-Ionen-Batteriezellen . Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist der Aufbau von Produktionskapazitäten für den Aviation-Sektor . Beteiligung eröffnet Manz über bestehende Kundenbeziehungen von CUSTOMCELLS Zugang zu neuen Kundengruppen Reutlingen, 31. Mai 2022 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, erschließt sich durch die Beteiligung in Höhe von 40% an der CUSTOMCELLS Tübingen GmbH, neue Kundengruppen und baut die bereits seit einigen Jahren bestehende Zusammenarbeit weiter aus. Die Unternehmensgruppe CUSTOMCELLS, zu der auch das Tochterunternehmen in Tübingen gehört, ist führend in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen und verfolgt ganzheitliche Elektrifizierungskonzepte. Internationale Bekanntheit erlangte die Unternehmensgruppe zuletzt durch Gründung eines gemeinsamen Joint Ventures zur Zellproduktion mit der Porsche AG. Die Kombination der Expertise in der Zellentwicklung von CUSTOMCELLS mit dem langjährigen Know-how der Manz AG als Hightech-Maschinenbauer ist ein bedeutender Schritt für die Entwicklung und Produktion hocheffizienter Batteriezellen der nächsten Generation.

"Als Hightech-Maschinenbauer gehört Manz bereits seit Jahren zu den Innovationstreibern und Technologieführern im Bereich der Batterieproduktion. Die Beteiligung an der CUSTOMCELLS Tübingen GmbH ist ein konsequenter Schritt zur nachhaltigen Stärkung dieser herausragenden Positionierung und auch im Kontext des europäischen Batterie-Förderprojekts EuBatIn ein wichtiger Baustein zur Realisierung unserer ambitionierten Ziele. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit CUSTOMCELLS ist der Aufbau von Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batteriezellen für Kunden aus dem Aviation-Sektor, die besonders hohe Anforderungen an die Leistungsdichte und Sicherheit der Batteriezellen haben. Mit der in Tübingen bei CUSTOMCELLS entstehenden Pilotfertigungsanlage schaffen wir eine Umgebung, in der wir neue Zell- und Anlagenkonzepte für Wachstumsindustrien wie diese entwickeln werden", so Martin Drasch, CEO Manz AG.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Kunden von CUSTOMCELLS mit den zunächst in kleinerem Maßstab gemeinsam entwickelten Prozessen bei der weiteren Skalierung ihrer Produktionskapazitäten erfolgreich zu unterstützen. Neben der batteriebetriebenen Luftfahrt mit ihren äußerst hohen Qualitätsstandards sollen auch bestehende Beziehungen zu Kunden von CUSTOMCELLS aus der Automobil- und Elektronikindustrie weiter ausgebaut werden.

"Wir bringen das Beste aus zwei Welten zusammen. Dieser Schritt wird uns helfen, unsere Produktion noch effizienter zu gestalten, Servicezeiten zu minimieren und durch kontinuierliche Begleitung der Prozessstabilität die Ausschussrate deutlich zu verringern", sagt Leopold König, CEO von CUSTOMCELLS. "Wir können neue Prozesse und Anlagen im direkten Einsatz erproben und haben die fachliche Expertise dafür direkt vor Ort. Dieser Schulterschluss ist in der Industrie einmalig und wird Vorbildcharakter haben."

Über finanzielle Details der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.

Unternehmensprofil:

Manz AG - engineering tomorrow's production Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen.

Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik, entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.

Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme und Nasschemie.

Mit aktuell rund 1.400 Beschäftigten entwickelt und produziert die Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan. Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA und Indien.

Die Manz AG wurde 1987 gegründet, seit 2006 ist sie an der Frankfurter Börse notiert. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von rund 237 Millionen Euro. CUSTOMCELLS

CUSTOMCELLS ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen. Auf der Basis flexibler Fertigungskonzepte und modernster Forschungs- und Produktionsanlagen entwickelt und produziert CUSTOMCELLS High-Tech-Lösungen im Bereich Elektroden, Elektrolyten, Batteriezellen und Batteriemodule - maßgeschneidert auf das jeweilige Anforderungsprofil seiner Kunden.

Das Kundenspektrum umfasst eine Vielzahl von Branchen - mit Schwerpunkten in den Bereichen Automotive, Marine, Öl & Gas und zukünftig Aviation. 2012 aus dem Fraunhofer Institut ausgegründet, beschäftigt CUSTOMCELLS heute mehr als 150 hochqualifizierte Mitarbeiter und betreibt zwei Produktions- und Entwicklungsstandorte in Itzehoe und Tübingen: CUSTOMCELLS Tübingen fertigt qualitativ hochwertige Lithium-Ionen-Batterien in automatisierter Serienfertigung und ist eine der modernsten Batteriezellen-Produktionsstätten Europas.

CUSTOMCELLS Itzehoe gehört zu den führenden Produzenten kundenspezifisch gefertigter Batteriezellen und liefert individuelle Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen - von der Medizintechnik über autonome Unterwasserfahrzeuge bis hin zum elektrischen Fliegen. Kontakt: Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: abartmann@manz.com

cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Manz AG Schlagwort(e): Industrie

2022-05-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1364511 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1364511 2022-05-31

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1364511&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2022 04:03 ET (08:03 GMT)