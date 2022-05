Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, ist ein entschiedener Verfechter marktwirtschaftlicher Prozesse. Wenn von Fachkräftemangel die Rede ist, geht es für ihn in Wahrheit um höhere Löhne. Die Preise für den Kunden steigen, bis die Margen wieder stimmen. Klappt das in Einzelfällen nicht, ist das Geschäftsmodell nicht tragfähig, wird Fuest nicht müde auch vor Unternehmern zu sagen und macht sich, nach eigener Aussage, damit in der Wirtschaft oft unbeliebt.Da es wegen der enormen Belastungen durch die Pandemie und der Auswirkungen des Ukrainekrieges mit Lieferengpässen, steigender Inflation, hoher staatlicher Verpflichtungen bei obendrein noch steigenden Zinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...