(shareribs.com) London 31.05.2022 - Die Ölpreise ziehen am Dienstag deutlich an. Die Marktteilnehmer reagieren damit auf die Vereinbarung der EU russisches Rohölimporte teilweise zu verbieten. Pipeline-Lieferungen bleiben derweil erlaubt. Ein Ende russischer Rohölimporte wurde in den vergangenen Wochen in der EU immer wieder diskutiert. Die Gemeinschaft sieht sich als wesentlicher Finanzierer des ...

