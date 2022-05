DJ Knorr-Bremse beteiligt sich an IoT-Spezialisten Nexxiot

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse will seine digitalen Geschäftsmodelle im Schienenverkehr mithilfe einer Kooperation mit der Schweizer Nexxiot ausbauen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er zugleich eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen, das sich auf die Aufrüstung von Zugwaggons und Containern mit IoT-Technologie (Internet of Things) spezialisiert hat. Knorr-Bremse investiert rund 60 Millionen Euro in Nexxiot.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Knorr-Bremse die Sensortechnologie und das digitale Ökosystem von Nexxiot umfangreich wird nutzen können. Der Konzern will damit seine digitalen Geschäftsmodelle wie datengetriebene Dienstleistungen und Software-as-a-Service-Angebote für Bahnbetreiber ausbauen. Bis 2027 soll das Digitalgeschäft rund 200 Millionen Euro zum Umsatz des Geschäfts mit Systemen für Schienenfahrzeuge beitragen.

"Die Vernetzung unserer Systemtechnologien mit dem digitalen Ökosystem von Nexxiot wird eine neue Generation datenbasierter Services ermöglichen, mit denen sich etwa die Verfügbarkeit von Schienenfahrzeugen verbessern und die Kosten für den Flottenbetrieb optimieren lassen werden", sagte Knorr-Bremse-Vorstand Jürgen Wilder.

May 31, 2022

