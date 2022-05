Die Aktie von BYD (WKN: A0M4W9) legt seit Wochen eine beachtliche Erholungs-Rallye aufs Parkett: Seit Mitte März ist der Titel um zwei Drittel auf 277 HK$ geklettert. Doch die guten Nachrichten reißen nicht ab: Medienberichten zufolge plant der Autobauer, noch in diesem Jahr einen riesigen Absatzmarkt in Südamerika zu erobern. BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei Hauptgeschäftsfelder aufteilt: Automobile, das Batterie- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...