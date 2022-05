Nabaltec Aktie steht eigentlich für das, was am Markt gesucht wird: Nischenanbieter mit Umweltphantasie - u.a. umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe gehören zur Produktpalette. Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7) erhöhte Umsatz und Gewinn im zweistelligen Prozentbereich, als "Chemiekonzern" - gut.Mit einem Umsatz in Höhe von 54,8 Mio EUR - plus 19,1 % und einem EBIT von 7,1 Mio EUR (Vorjahr 3,9 Mio) konnte man die EBIT-Marge von 8,9 % auf 12,9 % steigern. "Im ersten Quartal 2022 haben wir uns weiter sehr stabil entwickelt", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec ...

