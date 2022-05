Daimler Truck arbeitet an einem E-Laster für den Fernverkehr. Seit 2021 hat der Konzern einen E-Lkw für kürzere Strecken im Programm. Viele großen Analysehäuser und Banken empfehlen derzeit den Kauf der Aktie.

Daimler Truck treibt die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs weiter voran: Bereits übernächstes Jahr soll der langstreckentaugliche Elektro-Lkw eActros LongHaul mit einer Reichweite von etwa 500 Kilometern serienreif sein. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit.

Seit 2021 bieten die Stuttgarter eine abgespeckte Variante des eActros für den sogenannten schweren Verteilerverkehr an. Je nach Batterievariante (336 oder 448 kWh) und Zuladung hat dieser batterieelektrische Lkw eine Reichweite zwischen 300 und 400 Kilometern. Per Schnellladung kann die Antriebsbatterie in 75 bzw. 100 Minuten wieder einen Ladezustand von 80 Prozent erreichen.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Center Automotive Research, findet, dass man "auch beim Groß-Lkw die Bedeutung und das Zukunftspotential des batterieeelektrischen Antriebs keineswegs unterschätzen darf. Von daher sind die Erprobung für 500 km-Großlaster richtig, innovativ und spannend."

Im Gespräch mit wallstreet:online erklärte der Fahrzeugexperte, dass rund 80 Prozent der jährlich weltweit verkauften Lkw aus seiner Sicht für batterieelektrische Antriebe infrage kämen. Er sehe zudem großes Entwicklungspotenzial bei der Batterie-Technologie wie beispielsweise Feststoff-Batterien. Deshalb "wäre es falsch, sich nur auf Brennstoffzellen-Antriebe zu verlassen".

Daimler Truck ist der weltweit größte Nutzfahrzeughersteller und setzt beim lokalen emissionsfreien Schwerlastverkehr auf Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Bis 2030 will der Hersteller nach eigenen Angaben den Anteil lokaler CO2-neutraler Neufahrzeuge in Europa auf über 50 Prozent erhöhen.

Am Dienstagvormittag steht die Daimler Truck-Aktie an der Börse Frankfurt leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 29,32 Euro (Stand: 31.05.2022, 11.13 Uhr).

Die Mehrzahl der großen Banken und Analysehäuser empfiehlt derzeit den Kauf der Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital, Jefferies, Berenberg Bank, DZ BANK, Barclays, Morgan Stanley, Kepler Cheuvreux und JP Morgan haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,51 Euro.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8