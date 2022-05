DJ PTA-NVR: Gurktaler AG: Gesamtzahl Stimmrechte nach Kapitalherabsetzung - Ergänzung zur Pflichtveröffentlichung vom 26.3.2021

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG

Wien (pta026/31.05.2022/12:00) - Gurktaler Aktiengesellschaft gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per 31. März 2021 insgesamt 1,354.364 Stimmrechte betragen hat. Das Grundkapital betrug per 31. März 2021 EUR 4,208.728,00 und war per 31. März 2021 in 2,104.364 Stückaktien unterteilt, davon 1,354.364 Stammaktien und 750.000 Vorzugsaktien.

Die Veränderungen resultierten aus der vereinfachten Herabsetzung des Grundkapitals gemäß § 192 Abs 3 Z 2 1. Fall AktG von EUR 4,500.000,00 um EUR 291.272,00 auf EUR 4,208.728,00 durch Einziehung von 145.636 Stück eigener Stammaktien.

Wien, am 31. Mai 2022

Emittent: Gurktaler Aktiengesellschaft

Heiligenstädter Str. 43

1190 Wien

Telefon: +43 1 367 08 49-0

FAX: +43 1 367 08 49-240

Email: services@gurktaler.at

WWW: gruppe.gurktaler.at

ISIN: AT0000A0Z9G3, AT0000A0Z9H1

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

