Der aktivistische Investor Nelson Peltz wird im Juli Teil des Verwaltungsrats des Konsumgüterkonzerns Unilever. Peltz sei zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt worden, teilte Unilever am Dienstag in London mit. Er werde Mitglied des Vergütungsausschusses. Zudem bestätigte Unilever, dass Peltz über seinen New Yorker Hedgefonds Trian 1,5 Prozent an Unilever hält. Die Meldung wurde von Anlegern sehr positiv aufgenommen. Unilever-Aktien ...

