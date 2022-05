Unsere letzte Kommentierung zu Freeport-McMoRan überschrieben wir am 23.05. mit "Aktie in Bedrängnis".Unsere letzte Kommentierung zu Freeport-McMoRan überschrieben wir am 23.05. mit "Aktie in Bedrängnis". Zum damaligen Zeitpunkt geriet eine eminent wichtige Unterstützung in den Fokus des Handelsgeschehens, nachdem zuvor der bis dato dominierende Aufwärtstrend verloren ging. In der betreffenden Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...