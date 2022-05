Das Marktumfeld für Energieriesen wie BP oder TotalEnergies bleibt gut. Die Ölpreise haussieren und nun hat der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, angesichts der angespannten Märkte für Rohöl vor einem Spritmangel in Europa gewarnt. "Auf den Ölmärkten könnte es im kommenden Sommer eng werden", so Birol. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin" Spiegel" erklärte er laut Vorabmeldung: "Wenn die Haupturlaubssaison in Europa und den USA losgeht, wird die Treibstoffnachfrage steigen. ...

