Führender Automobilhersteller tritt Avancis Marktplatz zur Lizensierung standardessenzieller Patente für vernetzte Fahrzeuge bei

Avanci gibt heute den Abschluss einer Patentlizenzvereinbarung mit Ford Motor Company bekannt. Mit einer einzigen Lizenzvereinbarung gewinnt Ford Zugang zu allen 4G, 3G und 2G standardessenziellen Patenten, welche die 49 teilnehmenden Patentinhaber über das Lizensierungsprogramm von Avanci bereitstellen. Die Lizenzvereinbarung wird auch die Portfolios von Patentinhabern umfassen, die zukünftig Avanci beitreten werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220531005276/de/

Avanci's independent marketplace has transformed the way companies share technology. (Graphic: Business Wire)

"Avanci heißt Ford, einen der weltweit führenden Automobilhersteller, herzlich willkommen", sagte Kasim Alfalahi, Gründer und Chief Executive Officer von Avanci. "Ford ist der fünfte US-amerikanische Automobilhersteller, der sich der wachsenden Liste von Unternehmen anschließt, die die von unserem unabhängigen Marktplatz angebotene Branchenlösung übernommen haben."

Avanci hat die Art und Weise verändert, wie Eigentümer patentierter Mobilfunktechnologie und Autohersteller Technologien teilen: eine einzige gemeinsame Lizenz für die Mehrheit der standardessenziellen Patente des Mobilfunkstandards zu einer Reihe transparenter Lizenzbedingungen, die von Lizenzgebern und Lizenznehmern weithin akzeptiert werden. Insgesamt 41 Automarken und mehr als 65 Millionen Fahrzeuge sind nun von Avanci lizenziert.

Über Avanci

Avanci glaubt daran, dass das Teilen patentierter Technologie im Zeitalter des Internets der Dinge einfacher sein kann. Als unabhängiges Bindeglied, welches an der Schnittstelle verschiedener Branchen arbeitet, ist unsere Lösung aus einer Hand darauf ausgelegt, Effizienz, Komfort und Vorhersehbarkeit in den Lizenzierungsprozess zu bringen. Seit 2016 treibt Avanci Innovationen voran, indem es Verbindungen über unseren Marktplatz herstellt. Unternehmen mit standardessenziellen Patenten teilen ihre Innovationen mit Unternehmen, die vernetzte Produkte für das Internet der Dinge entwickeln, an einem Ort, mit einer Vereinbarung und zu einem fairen Pauschalpreis. Im Jahr 2020 ernannte das Weltwirtschaftsforum Avanci für seine Arbeit zur Beschleunigung von Innovationen für das Internet der Dinge zum Technologiepionier. www.avanci.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220531005276/de/

Contacts:

Mark Durrant

Vice President, Marketing Communications

media@avanci.com

+1 (469) 480-2558 +44 7875 276867