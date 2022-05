Die Bayer-Aktie ist seit dem Dip am 11. Mai um 20 Prozent gestiegen und notiert mit 66,73 Euro knapp unter dem Aprilhoch von 67,99 Euro. Damit gehört Bayer derzeit zu den Top-Performern im DAX. Jetzt hat der Pharmakonzern neue Details zu seinen Plänen auf dem indischen Markt bekanntgegeben. Der Bereich Consumer Health soll wachsen.Bayer will seine Vertriebspräsens in Indien bis 2026 fast verdoppeln. Das hat Sandeep Verma, Bayers Country Head Indien im Bereich Consumer Health, in einem Interview ...

