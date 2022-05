Die neuen gemeinschaftlichen Eigentümer haben sich dem Wachstum und der Fortführung der beispiellosen Tradition des Spitzenfußballs verschrieben

Das Konsortium unter der Leitung von Todd Boehly, Chairman und CEO von Eldridge, und der Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Clearlake"), gab heute den Abschluss der Eigentumsübertragung des Chelsea Football Club ("Chelsea FC" oder "der Club") bekannt. Dem Konsortium gehören auch Hansjörg Wyss, Gründer der Wyss Foundation, und Mark Walter, Mitbegründer und CEO von Guggenheim Capital, an. Walter und Boehly sind Eigentümer der Los Angeles Dodgers, der Los Angeles Lakers und der Los Angeles Sparks. Die Transaktion hat alle erforderlichen Genehmigungen der Regierung des Vereinigten Königreichs, der Premier League und anderer Behörden erhalten.

Gemäß der Vereinbarung werden Boehly und Clearlake den Club gemeinsam kontrollieren und gleichberechtigt leiten. Boehly wird als Vorsitzender der Holdinggesellschaft fungieren.

Boehly und Clearlake haben sich verpflichtet, in Schlüsselbereiche zu investieren, die Chelseas Wettbewerbsfähigkeit erweitern und verbessern sollen, darunter die Sanierung der Stamford Bridge sowie weitere Investitionen in die Akademie, das Frauenteam und das Kingsmeadow-Stadion. Die Eigentümer werden außerdem die wichtige Arbeit der Chelsea Foundation fortsetzen.

"Wir fühlen uns geehrt, die neuen Verwalter des Chelsea Football Club zu werden", so Boehly. "Wir sind zu 100 dabei in jeder Minute eines jeden Spiels. Unsere Vision als Eigentümer ist klar: Wir wollen die Fans stolz machen. Neben unserem Engagement für die Entwicklung der Jugendmannschaften und die Gewinnung der besten Talente wollen wir langfristig in den Club investieren und auf der bemerkenswerten Erfolgsgeschichte von Chelsea aufbauen. Ich persönlich möchte den Ministern und Beamten der britischen Regierung sowie der Premier League für die harte Arbeit danken, die sie geleistet haben, um dies möglich zu machen."

Behdad Eghbali und José E. Feliciano, Mitbegründer und geschäftsführende Gesellschafter von Clearlake, erklärten: "Wir freuen uns, dass wir die Ressourcen bereitstellen können, um Chelseas führende Rolle im englischen und globalen Fußball sowie die Rolle des Clubs als Motor für die Entwicklung von Fußballtalenten fortzusetzen. Wir möchten auch den Behörden für ihre Arbeit während des gesamten Prozesses danken. Als Pioniere im Bereich der Sport- und Medieninvestitionen sind wir begeistert von der Chance, in Zusammenarbeit mit Todd und dem Rest des Konsortiums den Club als globale Plattform sinnvoll auszubauen. Gemeinsam werden wir die Investitionen des Clubs in den Bereichen Infrastruktur, Technologie und Sportwissenschaft ausweiten, um die unglaublichen Chelsea-Fußball- und -Werbeteams zu unterstützen all dies mit dem Ziel, das Wachstum zu nutzen, um noch mehr Erfolg auf dem Spielfeld zu haben."

Die neue Eigentümergruppe würdigt ausdrücklich das Engagement und die Professionalität des Ministeriums für Digitales, Kultur, Medien und Sport, des Finanzministeriums und der Premier League bei der Prüfung dieser historischen und komplexen Transaktion.

Die Deutsche Bank, Goldman Sachs, Moelis Company LLC und Robey Warshaw LLP fungierten als Finanzberater der neuen Eigentümergruppe. Latham Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP und Sidley Austin LLP waren als Rechtsberater tätig.

Die Raine Group fungierte als exklusiver Finanzberater für Fordstam Limited und Chelsea FC. Northridge Law LLP, Simmons Simmons LP, und Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP waren als Rechtsberater tätig.

