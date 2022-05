München (ots) -Die Ampel hat gemeinsam mit den Unionsparteien den Weg für das Bundeswehr-Sondervermögen frei gemacht - sehr zum Unmut der Linken, die das 100-Milliarden Euro-Paket im Bundestag ablehnen will. Machen wir die Welt durch Aufrüstung sicherer? Darüber diskutieren die Linken-Parteivorsitzende Janine Wissler und der grüne Außenpolitiker Anton Hofreiter.David Garrett ist einer der bekanntesten Violinisten der Gegenwart. Im Interview spricht er über Leistungsdruck im Kindesalter, Auftritte vor US-Präsident Barack Obama und Queen Elisabeth II. sowie über die Verantwortung von Künstlern in Kriegszeiten.Es erklären, kommentieren und diskutieren die Journalistin und Moderatorin Sonia Mikich, der "Spiegel"-Journalist Markus Feldenkirchen und der Kolumnist der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" Rainer Hank.Die Gäste:Janine Wissler, Die Linke(Parteivorsitzende)Anton Hofreiter, B'90/Die Grünen(Bundestagsabgeordneter)David Garrett (Stargeiger)Sonia Mikich (Journalistin)Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Autor)Rainer Hank ("FAS"-Wirtschaftsjournalist)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www. ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5235955