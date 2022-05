Thema heute: Dyson gibt Einblick in geheime Roboter-Prototypen

Wünschen wir uns das nicht alle? Roboter, die Hausarbeiten und andere Aufgaben erledigen. In der vergangenen Woche hat Dyson auf der International Conference on Robotics and Automation (ICRA) in Philadelphia den bisher größten Einblick in die Zukunft der Haushaltsroboter gegeben. Zudem wirbt das Unternehmen um die besten Köpfe im Bereich der Robotik für sein schnell wachsendes Team.

Auf der Konferenz präzisierte Dyson seine Ambitionen im Bereich der fortgeschrittenen Robotik und kündigte an, die Entwicklung eines autonomen Geräts zu beschleunigen, das in der Lage ist, Hausarbeiten und andere Aufgaben zu erledigen. Ein Film, der auch in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, zeigt die neuesten Entwicklungen der von Dyson entwickelten Roboterhände, die nach Gegenständen greifen, was darauf hindeutet, dass das Technologieunternehmen über den Saugroboter hinausgeht. Die geheimen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Flugplatz Hullavington in Wiltshire werden von Chefingenieur Jake Dyson geleitet.

Aktuell befindet sich das Unternehmen mitten in der größten Recruiting-Aktion für Ingenieure in der Unternehmensgeschichte. In diesem Jahr wurden bereits 2.000 neue Mitarbeiter eingestellt, von denen 50 Prozent Ingenieure, Wissenschaftler und Programmierer sind. Das Unternehmen treibt seine Ambitionen im Bereich Robotik voran und stellt 250 Robotik-Ingenieure in den Bereichen Computer Vision, maschinelles Lernen, Sensoren und Mechatronik ein. In den nächsten fünf Jahren sollen 700 weitere Mitarbeiter im Bereich Robotik beschäftigt werden. Der Masterplan sieht vor, auf dem Flugplatz Hullavington das größte und fortschrittlichste Robotikzentrum Großbritanniens zu errichten und die Technologie bis zum Ende des Jahrzehnts in private Häuser zu bringen.

In den vergangenen sechs Monaten hat Dyson heimlich einen der großen Flugzeughangars auf dem Flugplatz Hullavington umgerüstet, um den Umzug von 250 Roboteringenieuren vorzubereiten. Die jüngste Umgestaltung der Robotertechnik ist die nächste Stufe des 2,75 Milliarden Pfund schweren Investitionsplans für neue Technologien, Produkte und Einrichtungen, von denen 600 Millionen Pfund in diesem Jahr ausgegeben werden sollen. Bislang waren die Roboter von Dyson Saugroboter - der erste, der DC06, wurde vor 20 Jahren entwickelt. Damals wurde auch der erste Roboteringenieur eingestellt.

