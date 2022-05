München (ots) -Moderation: Tina Hassel, Matthias Deiß, Oliver KöhrDie Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP regiert seit gut einem halben Jahr und steht direkt vor außergewöhnlichen Krisen und Herausforderungen: Der Krieg in der Ukraine, eine hohe Inflation und dazu sinkende Umfragewerte bei zwei der drei Ampelparteien dämpfen die Stimmung. Zum Start der parlamentarischen Sommerpause stellen sich der Bundeskanzler und die Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und DIE LINKE im ARD-Sommerinterview den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio und ihrem Stellvertreter Matthias Deiß sowie ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. Die Interviews finden von Anfang Juli bis Anfang September auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner Regierungsviertel statt. Den Auftakt macht Bundeskanzler Olaf Scholz am 3. Juli.Das Erste sendet die Reihe der ARD-Sommerinterviews sonntags um 18:00 Uhr im "Bericht aus Berlin" an folgenden Tagen:3. Juli 2022 - Olaf Scholz (SPD)10. Juli 2022 - Markus Söder (CSU)17. Juli 2022 - Tino Chrupalla (AfD)7. August 2022 - Neugewählte*r Parteivorsitzende*r (DIE LINKE)21. August 2022 - Christian Lindner (FDP)28. August 2022 - Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)4. September 2022 - Friedrich Merz (CDU)11. September 2022 - Lars Klingbeil (SPD)Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5235974