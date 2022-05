- Das Unternehmen gibt die Umbenennung in Dante Genomics bekannt, um seinen umfassenderen globalen Bemühungen Rechnung zu tragen -

NEW YORK, May 31, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Genomik und Präzisionsmedizin, hebt die bedeutenden Fortschritte hervor, die in seinem Entwicklungsprogramm zur Arzneimittelforschung mit sechs Arzneimittelkandidaten erzielt wurden, die sich derzeit in der Pipeline des Unternehmens befinden und die interne siRNA- und mRNA-Technologie von Dante auf seltene und häufige Krankheiten anwenden.



Seit der Gründung des Unternehmens hat Dante in ein robustes F&E-Programm mit dem Ziel investiert, ganzheitliche Lösungen von der Diagnose bis zur Therapie zu schaffen. Das Programm von Dante begann mit einem Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten als Reaktion auf die Diagnose eines Patienten mit einer seltenen Krankheit, für die es keine Behandlungstherapien gab. Die Pipeline von Dante hat sich über mehrere Krankheitsbereiche hinweg entwickelt, mit vier Arzneimittelprogrammen in vollständiger interner Entwicklung und zwei in gemeinsamer Entwicklung, um eine Validierung zu erreichen und bei klinischen Studien und der Vermarktung mit externen Partnern zu kooperieren.

"Personalisierte Medizin braucht personalisierte Daten, und unsere Fortschritte allein in den letzten 18 Monaten zeigen den Wert von Genomdaten für die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln", so Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics. "Als wir Dante Genomics gründeten, fühlten wir uns verpflichtet, personalisierte Medizin über die Diagnose hinaus bereitzustellen, damit kein Patient mit einer Diagnose ohne wirksame Behandlung konfrontiert wird. Es ist dieser ganzheitliche Ansatz, der uns als Unternehmen herausfordert und motiviert, die Forschung zu beschleunigen, um mehr Leben zu retten."

Dante hat seine internen Arzneimittelprogramme für seltene Muskelerkrankungen und seltene neurologische Erkrankungen in die präklinische Phase gebracht. Der neueste Zugang in der Pipeline des Arzneimittelforschungsprogramms von Dante ist ein mRNA-Onkologietherapeutikum in der molekularen Entdeckungsphase, das das Immunsystem gegen bestimmte Krebsarten stärken soll. In Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen Protelica verfügt Dante über Therapien für Atemwegserkrankungen und Eierstockkrebs, die beide in der nicht regulierten präklinischen Phase sind.

Die Entwicklung des mRNA-COVID-Impfstoffprogramms von Dante begann Anfang 2021 und hat kürzlich die regulierte präklinische Phase abgeschlossen und ist bereit für seine erste Verabreichung an Menschen.

"Mein akademischer Hintergrund hat mir den Wert von RNA-Therapeutika gelehrt, und die interne Forschung und Entwicklung von Dante nutzt mRNA- und siRNA-Technologie, um die Zeit bis zum Patienten vom Konzept bis zur Klinik zu verkürzen", so Mattia Capulli, Chief Scientific Officer von Dante Genomics. "Die Daten und der fortgeschrittene Zeitplan unseres mRNA-Impfstoffprogramms zeigen die Hochwertigkeit der RNA-Plattform von Dante und die Reproduzierbarkeit dieses Modells bei der Anwendung auf andere klinische Therapien."

Das Unternehmen gab außerdem seine Umbenennung in Dante Genomics bekannt, um seinen globalen Bemühungen in den Bereichen Genominformationen und personalisierte Medizin besser Rechnung zu tragen. Der Name des Unternehmens, Dante Genomics, spiegelt die Verbindung von Menschlichkeit und Wissenschaft wider. "Dante" bezieht sich auf den italienischen humanitären Dichter und "Genomics" bezieht sich auf die leistungsstarke Forschung, die in einem Genomiklabor stattfindet. Seit seiner Gründung hat Dante Genomics Hunderttausenden von Menschen erschwingliche, hochwertige genomische Lösungen zur Verfügung gestellt, um Informationen für Entscheidungen im Bereich der Gesundheit zu liefern. Der ganzheitliche medizinische Ansatz des Unternehmens reicht von der Sequenzierung und Interpretation von Varianten bis hin zur Arzneimittelentwicklung.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf der Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse von der Diagnostik bis zur Therapie zu erzielen. Es verfügt über eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungszulassung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie proprietäre Prozesse, die einen industriellen Ansatz in der genomischen Sequenzierung ermöglichen.

