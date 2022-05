München (ots) -Die CSU-Fraktion fordert den Bund auf, Bayern in der Energiepolitik besser zu unterstützen und vor allem bessere Rahmenbedingungen und Vergütungsstrukturen für die Erneuerbaren Energien zu schaffen. In der heutigen Regierungserklärung im Plenum äußert sich die wirtschafts- und energiepolitische Sprecherin der CSU-Fraktion, Kerstin Schreyer wie folgt:"Die Frage der Energieversorgung entscheidet über unseren zukünftigen Wohlstand. Wir müssen daher in Bayern alle Potenziale nutzen und beschleunigen. Von Photovoltaik bis Geothermie, vom Leitungsausbau bis zur Wasserstoffproduktion. Und der Bund muss bessere Rahmenbedingungen schaffen. Wir brauchen bessere Vergütungsstrukturen für die Erneuerbaren Energien, eine maximale Beschleunigung der Planungs- und Bauvorhaben und mehr finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger vor Ort. In der aktuellen Versorgungslage halte ich es zudem für einen großen Fehler, dass der Bund die übergangsweise Verlängerung der AKW-Laufzeiten kategorisch ausschließt."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMarcel EscherStellv. PressesprecherE-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deBirger NemitzPressereferent und Referent für Social MediaE-Mail: birger.nemitz@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5235981