Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Türkei hat inzwischen die 70%-Marke erreicht, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Eine unabhängige Gruppe von Wirtschaftswissenschaftern sehe den tatsächlichen Wert mehr als doppelt so hoch. Gleichwohl habe die Notenbank den Leitzins abermals bei 14% belassen. Unterdessen seien die Zahlen zur Industrieproduktion im April besser ausgefallen als erwartet. Dennoch dürfte nach Einschätzung ausländischer Analysten das reale Wirtschaftswachstum in der Türkei 2022 sehr viel niedriger ausfallen als im Vorjahr und von rund 11% auf 2 bis 3% zurückgehen. Die Lira (TRY) sei zuletzt wieder ins Rutschen gekommen und habe seit Anfang Mai rund 10% zum US-Dollar nachgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...