Wien (www.fondscheck.de) - Das auf Nachhaltigkeitsdaten spezialisierte Frankfurter Fintech Arabesque S-Ray benennt sich in ESG Book um, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Gesellschaft mitgeteilt, die zur Londoner Arabesque Holding gehöre. An Arabesque S-Ray seien unter anderem die Fondsgesellschaft DWS, die Allianz sowie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) beteiligt. Das Start-up gebe sich mit dem Schritt den Namen seines Hauptprodukts ESG Book, einer Sammelstelle von Nachhaltigkeitsdaten. ...

