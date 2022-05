Allego wird in Deutschland an 400 weiteren Standorten von ATU Schnellladestationen für Elektroautos mit einer Ladeleistung von mindestens 150 kW errichten. Der Aufbau der insgesamt rund 900 neuen Ladepunkte soll noch in diesem Jahr mit dem Ausbau des Ladenetzes an 85 Standorten beginnen. Zudem werden die bestehenden 41 Standorte vollständig auf 150 kW aufgerüstet, wie beide Unternehmen mitteilen. ...

