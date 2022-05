Tbilisi, Georgien (ots/PRNewswire) -Nach Angaben der Entwickler ist WEIcrypto ein komplexes Systemprodukt, das auf Blockchain-Technologien basiert und sich auf die technologischen Veränderungen im globalen Finanzsystem konzentriert. Das georgische Team hat grundlegend neue Lösungen entwickelt, die den Zugang zur Welt der Kryptowährungen für Privatkunden und Unternehmen vereinfachen. WEIcrypto vereint mehrere Untermarken, darunter die Kryptowährung WEI, die Online-Geldbörse und den Zahlungsdienst WEIpay sowie das System der zinslosen Kredite für Unternehmen WEIpartner. Das Unternehmen wird bis zum Sommer 2022 die Stufe IEO erreichen.Der Hauptsitz von WEIcrypto befindet sich in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien, dem Land, das als eines der ersten staatlich unterstützte Blockchain-Lösungen entwickelt und umgesetzt hat. Laut den Entwicklern sind die Hauptvorteile ihres Systems Sicherheit, Legalität, Offenheit und Umweltfreundlichkeit. Es wurde ein Projekt auf der Dash-Blockchain entwickelt. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, verwendet das Projekt den X11-Algorithmus, und die Sicherheit der Wallets ist auf dem Niveau der besten Banksysteme gewährleistet."WEIcrypto bietet seinen Kunden eine einzigartige Kombination von Blockchain-Technologien, deren Bedeutung für die heutige Weltwirtschaft nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ich möchte dies betonen: WEIcrypto kämpft nicht gegen das traditionelle Geld, sondern will für unsere Kunden nützlich sein. Wir sind stolz auf unsere Lösungen, die es uns ermöglichen, ein Höchstmaß an Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit von Transaktionen zu gewährleisten und die Blockchain-Technologien weiter zu verbreiten", sagt der CEO von WEIcrypto, Murat Khadziev.Wie Khadziev erklärt, kommt die Funktionalität der Krypto-Wallets von WEIcrypto den weltweit besten Online-Banking-Anwendungen (WEIpay) nahe. Der CEO ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen bis Juli 2022 für das IEO-Stadium bereit sein wird. Gute Gründe dafür sind das Whitepaper, ein funktionierendes Geschäftsmodell und nicht zuletzt das Team aus hochqualifizierten Fachleuten.Zu den wichtigsten Vorteilen von WEIcrypto gehören unter anderem:- Ecosystem - bequemer Einstieg in die Welt der Kryptowährungen,- WEIpay - Bankanwendung,- WEIpartner - eine Möglichkeit, ein zinsloses Darlehen für Geschäftsaufgaben zu erhalten, basierend auf einer Blockchain-Lösung,- WEI - Ihr eigener Token.Alle Produkte von WEIcrypto sind sofort einsatzbereit. Ziel des Unternehmens ist es, Mittel zu beschaffen, um das Projekt auf dem Weltmarkt zu vermarkten.Informationen zu WEI Foundation:WEI Foundation, NCLE ist eine gemeinnützige Stiftung und ein umfassendes System von Produkten, die auf Blockchain-Technologien basieren und auf technologische Veränderungen im globalen Finanzsystem abzielen.https://weicrypto.comPressekontakt:Vlad Baskov,+995 568 893 512,E-Mail: press@weicrypto.comOriginal-Content von: WEIcrypto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163381/5236054