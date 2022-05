Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2022 - Fandifi Technology Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (FRANKFURT: TQ43) ("Fandifi" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Fandifi mit Blockgration Global Corp. eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit in den Bereichen Affiliate Marketing und Geschäftsentwicklung (die "Vereinbarung") geschlossen hat. Blockgration bietet Zugang zu einer Plattform für digitale Vermögenswerte, welche Investoren und Unternehmen, die in diesem Umfeld tätig sind, Liquidität zur Verfügung stellen kann. Blockgration verschafft Unternehmenskunden vertikal integrierte White-Label-Lösungen für zahlreiche Web 3.0-Initiativen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Blockgration für Fandifif die geschäftliche Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden aus dem umfangreichen internationalen Netzwerk von Blockgration vermitteln.

"Die Partnerschaft mit Blockgration verschafft FandifiTM Zugang zu großen, sich demografisch überschneidenden Pools von Blockchain- und Gaming-Nutzern. Die bestehende Plattform von Blockgration in Indonesien, Indien und auf den Philippinen verschafft uns einen festen Platz in neuen Märkten und eine starke Präsenz vor Ort mit lokalen Partnern, um die Präsenz von Fandifi zu erweitern und auszubauen. Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und die Möglichkeiten in diesen spannenden Märkten zu erkunden", sagt David Vinokurov, CEO und Präsident von Fandifi.

Über Blockgration

Blockgration bietet Zugang zu einer Plattform für digitale Vermögenswerte, welche Investoren und Unternehmen, die in diesem Umfeld tätig sind, Liquidität zur Verfügung stellen kann. Blockgration verfügt derzeit über eine Reihe von Blockchain-as-a-Service-Lösungen (BaaS), die für verschiedene Branchen angepasst werden können. Die unternehmenseigene Plattform integriert mehrere produktbasierte, betriebliche Anwendungen, um den Kunden, Partnern, Abnehmern und Investoren Lösungen aus einer Hand zu bieten.

Über Fandifi Technology Corp.

FandifiTM läuft auf einem zugehörigen neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Content-Erstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities zu ermöglichen, unabhängig von der Art der Verbreitung. FandifiTM betreibt außerdem unter www.fandomart.com einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer interoperablen, Blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

FandifiTM baut eine crowdbasierte und systemgenerierte Vorhersage- und Fan-Engagement-Plattform auf. Die FandifiTM -Plattform läuft auf einem zugehörigen neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Content-Erstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities zu ermöglichen, unabhängig von der Art der Verbreitung. FandifiTM betreibt außerdem unter www.fandomart.com einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer passgenauen, Blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

"PLAY. PREDICT. GET REWARDED."

Weitere Informationen:

David Vinokurov

CEO, President

Fandifi Technology Corp.

E-Mail: info@fandifi.com

Phone +1 (604) 256 6990

Die CSE hat diese neue Version nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser neuen Version.

DISCLAIMER:

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder deren Negativformen identifiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Affiliate-Marketing-Beziehung mit Elite Duels Corp. und den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung für die Affiliate-Marketing-Partnerschaft und die erwarteten Vorteile für Fandifi aus der endgültigen Vereinbarung; die Marktakzeptanz der Peer-to-Peer-Wettplattform des Unternehmens; die Erwartung des Unternehmens, ein weltweit führendes Umfeld für Fans aller Altersgruppen und Fans von Wetten auf Live-Esports-Events zu werden; und das gesunde Wachstum des Esports-Wettmarktes im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Wir haben in Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen, die unsere Geschäftsleitung für vernünftig hält, einschließlich der Fähigkeit, eine endgültige Affiliate-Marketing-Vereinbarung mit Elite Duels Corp. abzuschließen, der erwarteten Einnahmen und anderer Vorteile, die durch die Beziehung generiert werden, sowie der anhaltenden Leistungsvorteile der Plattform des Unternehmens im Vergleich zu bestehenden oder zukünftigen Konkurrenzangeboten und des zukünftigen Wachstums des Marktes, in dem wir konkurrieren. Wir können jedoch keine Garantie dafür geben, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. Sollten sich eines oder mehrere der Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen verlassen. Wichtige zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren sind im Abschnitt "Risk and Uncertainties" in der jüngsten Management Discussion and Analysis des Unternehmens enthalten, die auf SEDAR veröffentlicht wurde.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite und auf https://www.newsfilecorp.com/release/125912/Fandifi-Partners-with-Blockgration-for-Affiliate-Marketing-and-Web-3.0-Initiatives-for-India-Philippines-and-Indonesia !

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66039Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66039&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3024371088Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA3024371088