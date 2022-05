FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Kapitalmarkttag mit der Vorstellung einer Luxusstrategie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Mercedes-Benz sollte trotz der Belastungen durch Probleme mit den Liefer- und Logistikketten von einer anhaltend guten Nachfrage nach seinen Premium-Modellen sowie der guten Lage an den Gebrauchtwagenmärkten profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erreichung der mittelfristigen Margenziele du?rfte stark davon abhängen, wie sich das Marktumfeld nach einer Normalisierung der Liefer- und Logistikketten gestalten werde./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 13:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 13:47 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

