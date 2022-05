Citroën steigt in den Markt für Mikromobilität ein und wird noch in diesem Jahr unter Citroën Electric Bikes die ersten Pedelec-Modelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten. Zu den ersten Modellen, die ab Juni am Markt erhältlich sein werden, zählen City-E-Bikes. Wie die französische Stellantis-Marke mitteilt, sollen weitere Modelle im Laufe der nächsten Monate folgen, darunter auch ...

