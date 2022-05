MindMaze, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Therapeutika (Digital Therapeutics, DTx) für neurologische Genesung und Versorgung, gab heute die Ernennung von folgenden Personen bekannt: Patricia Bradley als Chief Commercial Officer; Sue Olsen, MS, CCC-SLP als Senior Vice President und General Manager für die USA; Shefali Shah als Global Vice President des Bereichs Market Value and Commercial Effectiveness; Stefanie Scheurer als Director of Sales und General Manager für Nordeuropa; und Nils Ketelsen als Vice President des Bereichs Finance. MindMaze hat in den letzten Quartalen mehr als 200 Millionen USD an Kapital eingeworben. Das Unternehmen wird sich auf den beschleunigten Ausbau seiner geschäftlichen Kapazitäten konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf dem US-Markt liegt. "Wir freuen uns, Patricia, Sue, Shefali, Stefanie und Nils als zentrale Mitglieder unseres Teams in dieser entscheidenden Phase des Wachstums und der Expansion begrüßen zu dürfen. Die beeindruckenden Talente und die gemeinsame Erfahrung dieser Führungskräfte werden dafür sorgen, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und noch mehr Wert für unsere Stakeholder zu schaffen", sagte Tej Tadi, CEO von MindMaze. "Die jüngste Finanzierung spiegelt das Vertrauen der Investoren in unsere Vision wider. Mit der laufenden klinischen Validierung unseres wegweisenden Brain-Tech-Portfolios und diesen wichtigen Ernennungen steuern wir mit Zuversicht auf unsere Vision zu, die Gesundheit des Gehirns zu revolutionieren."

Patricia Bradley,Chief Commercial Officer, bringt mehr als 25 Jahre an branchenübergreifender Erfahrung mit und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb und Leitung großer Expansionsprojekte, Marketingstrategien, Portfoliostrategien, Führung und Ausführung von Projekten sowie ergebnisorientierte Gesundheitsversorgung. Sie kommt von Huma zu MindMaze, wo sie als US Chief Commercial Officer tätig war. Unter ihrer Leitung wurde Huma von der Galien Foundation als bestes digitales Gesundheitsprodukt im Jahr 2021 ausgezeichnet. In ihrer neuen Rolle als CCO wird sie weltweit für die Geschäftsstrategie zuständig sein und als Mitglied des Senior Leadership Teams an den CEO berichten. Patricia wird ein Team leiten, das für den globalen Vertrieb, das Marketing und den Marktzutritt verantwortlich ist, um innovative Lösungen für Patienten in aller Welt bereitzustellen und das Wachstum und den Umsatz des Unternehmens zu steigern.

Sue Olsen,Senior Vice President und General Manager für die USA, hat mehr als 25 Jahre mit der Entwicklung und dem operativen Betrieb von Vertragstherapieunternehmen verbracht, die Reha- und Managementdienste über das gesamte Behandlungsspektrum hinweg anbieten, von der Akutversorgung bis hin zur postakuten Versorgung und zum häuslichen Umfeld. Zuvor war sie Präsidentin von Select Medical Rehabilitation Services und Präsidentin von Ancillary Services Encore Rehabilitation und Chief Innovations Officer von Quality Rehab Management. Sue wird die MindMaze-Plattform für digitale Therapielösungen auf akute und postakute Anbieter in den USA ausweiten. Dies beinhaltet die Entwicklung eines Programms zur Einführung der evidenzbasierten Lösungen des Unternehmens für die neurologische Rehabilitation, Versorgung und Pflege in der gesamten Gesundheitsversorgung und im häuslichen Bereich.

Shefali Shah, Global Vice President des Bereichs Market Value and Commercial Effectiveness, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Biowissenschaften. Shefali bringt ihre Leidenschaft für alte Wissenstraditionen wie Yoga und Meditation mit Wissenschaft und evidenzbasierten Daten zusammen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Im Laufe ihrer Karriere war sie bei der Markteinführung mehrerer Erfolgsprodukte und dem Ausbau der Marktpräsenz von Produkten für Unternehmen wie Novo Nordisk, GSK und anderen maßgeblich beteiligt. Shefali verfügt über ein breites Spektrum an Fachwissen im Bereich der Optimierung der geschäftlichen Abwicklung, basierend auf ihrer Erfahrung in der Leitung und Ausrichtung von Teams in den Bereichen Medizin, Markterschließung, Analysen und Marken. Shefali wird für die Entwicklung der weltweiten Marktzugangs- und Kostenerstattungsstrategie für MindMaze verantwortlich sein.

Stefanie Scheurer, Director of Sales und General Manager für Nordeuropa, verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Medizintechnikbereich, sowohl in Start-ups als auch in international tätigen Unternehmen, wobei sie sich vor allem auf die akute Schlaganfallversorgung und das Management von Behandlungspfaden konzentriert hat. Sie war in leitenden Positionen im Bereich Geschäftsentwicklung und Vertrieb bei Medtronic, Stryker und Johnson Johnson tätig. Stefanie wird das Vertriebsteam in den wichtigsten europäischen Ländern ausbauen und für die Entwicklung und Umsetzung der Großkundenstrategie in diesen Märkten verantwortlich sein.

Nils Ketelsen, Vice President für den Bereich Finance, wird für die Bereiche Kapitalbeschaffung, Anlegerbeziehungen, FP&A und M&A verantwortlich sein. Bevor er zu MindMaze kam, war Nils Ketelsen Senior Director im Investmentbanking der Citigroup und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen M&A und Kapitalbeschaffung.

MindMaze ist ein Vorreiter im Bereich der digitalen Neurotherapie mit einem soliden Produktportfolio, das drei FDA-Zulassungen und vier CE-Zeichen für zahlreiche klinische Indikationen erhalten hat. Das Unternehmen stellt Tausenden von Patienten, die an neurologischen Erkrankungen leiden, durchgängige digitale Untersuchungen und Therapien über die gesamte Behandlungskette hinweg zur Verfügung. MindMaze treibt die Markteinführung voran, insbesondere in den USA, wo das Unternehmen sein Team und seine Präsenz in Neurorehabilitationszentren ausbaut. Vor Kurzem erhielt MindMaze die Kategorie-III-Codes gemäß Current Procedural Terminology (CPT)1 für asynchrone Pflege. Nach der kürzlich erfolgten Finanzierung plant das Unternehmen umfangreiche Investitionen in Partnerschaften mit Pharma- und Medizintechnikunternehmen und die Zusammenarbeit mit führenden akademischen Einrichtungen, um eine umfangreiche Pipeline mit klinischen Daten zu entwickeln. Die Pipeline umfasst derzeit mehr als 10 aktive klinische Studien in 8 Indikationsbereichen. MindMaze geht davon aus, dass in den nächsten Jahren mindestens drei neue verschreibungspflichtige digitale therapeutische Lösungen für chronische Schlaganfälle, die Parkinson-Krankheit und Alterserkrankungen/LKB zur Verfügung stehen werden.

MindMaze wurde 2012 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Gehirntechnologie und digitale neurotherapeutische Lösungen für die Gesundheit und Regeneration des Gehirns. Die Mission des Unternehmens ist es, die Fähigkeit des Gehirns, sich zu regenerieren, zu lernen und sich anzupassen, zu verbessern. Das Unternehmen besteht aus zwei zentralen Abteilungen "Healthcare" und "Labs" die gemeinsam an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Biosensorik, Technologie, Mixed Reality und künstlicher Intelligenz arbeiten. MindMaze Healthcare arbeitet an der Entwicklung einer universellen Plattform für die Gesundheit des Gehirns mit wegweisenden Lösungen für einige der weltweit schwierigsten Probleme in der Neurologie, darunter die Krankheiten Schlaganfall, Morbus Parkinson und Alzheimer. MindMaze Labs, das F&E-Innovationszentrum des Unternehmens, ist auf die Zukunft des menschlichen Computings ausgerichtet und arbeitet branchenübergreifend an der Entwicklung der nächsten Generation von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Lausanne, Baltimore, London, Paris und Mumbai. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindmaze.com.

