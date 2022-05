Erst Corona, jetzt Affenpocken. In Europa breitet sich die nächste Seuche aus. Allerdings nicht so rasend schnell und bei Weitem nicht so gefährlich. Es gibt auch bereits einen Impfstoff sowie ein wirksames Medikament. Der Wirkstoffhersteller aus den USA ist sogar an der Börse gelistet und gar nicht teuer.

Den vollständigen Artikel lesen ...