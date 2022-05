Köln (ots) -Die Preise in Deutschland sind seit Ende des letzten Jahres deutlich gestiegen. Dass die Verbraucherpreise bald wieder sinken werden, glaubt laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer nur eine kleine Minderheit (6%). Die große Mehrheit der Bundesbürger rechnet hingegen damit, dass die Verbraucherpreise so hoch bleiben (38%) oder sogar noch weiter steigen werden (56%). Der Anteil derer, die mit noch weiter steigenden Preisen rechnen, ist damit gegenüber Januar um 10 Prozent gestiegen. Mit noch weiter steigenden Preisen rechnen überdurchschnittlich häufig die Ostdeutschen (66%) sowie die Anhänger der AfD (80%).Für 65 Prozent tut die Bundesregierung nicht genug gegen die InflationNur etwas mehr als ein Viertel der Bundesbürger (26%) hat den Eindruck, dass die Bundesregierung genug tut, um die Inflation zu bekämpfen. Fast zwei Drittel (65%) meinen hingegen, die Bundesregierung müsse bei der Inflationsbekämpfung mehr tun. Diese Ansicht teilt eine Mehrheit in allen politischen Lagern.53 Prozent halten starke Lohnerhöhungen für Unternehmen nicht verkraftbarAufgrund der gestiegenen Preise fordern einige Gewerkschaften deutliche Lohnerhöhungen, die sich an der Inflationsrate von etwa 6 Prozent in diesem Jahr oder etwas darüber orientieren. 39 Prozent der Bundesbürger glauben, dass Lohnerhöhungen in dieser Höhe für die meisten Unternehmen verkraftbar wären. 53 Prozent glauben hingegen, dass Lohnerhöhungen in diesem Umfang die meisten Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten bringen würden. Auch von den Erwerbstätigen glaubt eine Mehrheit (54%), dass Lohnerhöhungen in dieser Höhe für die meisten Unternehmen problematisch wären.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 27. bis 30. Mai 2022 erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandMichelle Wilboismichelle.wilbois@rtl.deTelefon: 0221 45674105Ansprechpartner bei forsaDr. Peter MatuschekTelefon: 030 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5236175