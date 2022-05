DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Mai *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Generaldebatte zur Regierungspolitik, Berlin 09:15 DE/SMG European Recovery Spac SE, Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), BDEW Kongress (bis 2.6.); u.a. Reden von Bundeskanzler Scholz (16:30), Bundesverkehrsminister Wissing (17:00), Bundeswirtschaftsminister Habeck sowie RWE-Chef Krebber (18:00), Berlin *** 09:30 EU/BIZ und NGFS, Green Swan Conference (virtuell), u.a. mit FSB-Chef Knot (10:00) sowie EZB-Präsidentin Lagarde und EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau (13:00) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 53,2 zuvor: 54,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 55,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,7 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 54,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 55,5 10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV 10:00 DE/New Work SE, Online-HV 10:00 DE/GFT Technologies SE, Online-HV 10:00 DE/OHB SE, Online-HV 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, Online-HV 10:30 DE/Klöckner & Co SE, Online-HV 10:30 DE/RAG-Stiftung, Jahres-Pressegespräch, Essen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 55,8 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,8% 11:00 EU/EuGH, Urteil zur Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und Thyssenkrupp, Luxemburg 11:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Biontech SE, Online-HV 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Eröffnung des Meetings des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Kongress Deutscher Lokalzeitungen, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 59,2 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 55,4 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 17:00 EU/EZB, Veröffentlichung Konvergenzbericht 17:15 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede auf der Sitzung der Arbeitsgruppe "Euro-Beitrittsländer" des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europäischen Parlaments 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz und kroatischer Ministerpräsident Plenkovic, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of Memphis 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

