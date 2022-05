Folgende Aktien haben Jefferies, Goldman Sachs und Co. am Montag zum Kauf empfohlen. Liste.

Diese Aktien haben Analysten diverser Banken am gestrigen Montag positiv bewertet:



Buy

ING

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Aroundtown

Deutsche Börse

Allianz SE

Zurich

CRH

Shop Apotheke

Zur Rose

Reckitt

Gerresheimer

Vonovia

Patrizia

Daimler Truck

SAF-Holland



Add

About You



Outperform

Volvo Cars

BMW

Mercedes-Benz

Inditex



Overweight

ArcelorMittal



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

