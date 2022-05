München (ots) -In der Amazon Original Show One Mic Stand treffen fünf gefeierte deutsche Comedians auf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung und laden sie in ihre Welt ein - auf die Bühne vor großes Publikum für ihren ersten Comedy-Auftritt.Dort werden sie von Moderator und Comedian Tedros 'Teddy' Teclebrhan (https://www.imdb.com/name/nm3875373/?ref_=nv_sr_srsg_0) und der 15-köpfigen One Mic Stand-Showband in Empfang genommen. Zwischen Ausschnitten aus den Coaching-Sessions der Teams begeistert Teddy die Zuschauer:innen mit exklusiven Performances, schlüpft in unterschiedlichste Rollen und beweist sein Talent als Entertainment-Allrounder mit einer mitreißenden Bühnenshow.Alle fünf Episoden stehen ab 15. Juli 2022 exklusiv auf Prime Video zum Streamen bereit.Prime Video veröffentlicht einen ersten Teaser (https://www.youtube.com/watch?v=2MZt6JAuIMs).Die Key Art zu One Mic Stand finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/v5i0mv40rfsde25/AAB2Xl-qMIxn6NM7HJYuhBhva?dl=0).Die Show:One Mic Stand begleitet fünf Teams, jeweils aus erfahrenen Bühnen-Comedians und prominenten Stand-up-Anwärter:innen, auf dem Weg zum ersten Comedy-Auftritt der Prominenten - und zwar auf der großen Showbühne. Dabei kommen die persönlichen und spaßigen Momente der Trainings-Duos nicht zu kurz. Angeheizt von der Showband und Comedy-Multitalent Teddy, steht für das Publikum in jeder Episode nur eine entscheidende Frage im Raum: Kann der Prominente das Publikum zum Lachen bringen oder sinkt die Stimmung beim finalen Stand-up-Auftritt in den Keller? Die erfahrenen Comedians zeigen den Comedy-Neulingen in One Mic Stand auch, wie es richtig geht. Zuschauer:innen können sich in jeder Episode auf einen Stand-up-Auftritt der versierten Comedy-Stars freuen. Die Amazon Original Show wurde im Herbst 2021 aufgezeichnet und von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert.Die Teams:Harald Schmidt schickt die Nationalspieler und Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer zum Comedy-Crashkurs. Mit seiner langjährigen Late Night-Show-Erfahrung zeigt er den Fußballstars, wie sie beim Show-Publikum die besten Treffer landen. Hummels passt vor der Bühnenshow zu Kramer. Nutzt der die große Chance auf den Jubel des One Mic Stand-Publikums? Bilder finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/pzyjv7uutdy31e5/AAA7YIrHpsDB7c5dMHdq638ra?dl=0).Comedian und Autor Michael Mittermeier nimmt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse mit auf ein Comedy-Abenteuer: Vom Londoner Tanzparkett, für erste Stand-up-Versuche nach Berlin und hinauf auf die One Mic Stand-Show-Bühne. Bilder finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/pzyjv7uutdy31e5/AAA7YIrHpsDB7c5dMHdq638ra?dl=0).One Mic Stand-Moderator Tedros 'Teddy' Teclebrhan (https://www.imdb.com/name/nm3875373/?ref_=nv_sr_srsg_0)begleitet Fahri Yardim (https://www.imdb.com/name/nm1689177/?ref_=nv_sr_srsg_0) auf seinem Weg zur ersten Bühnenshow. Kann der Schauspieler und Produzent auch ohne Drehbuch lustig sein? Bilder finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/pzyjv7uutdy31e5/AAA7YIrHpsDB7c5dMHdq638ra?dl=0).Torsten Sträter unterstützt Model und Victoria's Secret-Engel Lorena Rae bei ihrem Ausflug in die Comedy-Welt. Dass sie eine gute Figur macht, steht außer Frage, aber wird auch gelacht? Bilder finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/pzyjv7uutdy31e5/AAA7YIrHpsDB7c5dMHdq638ra?dl=0).Hazel Brugger hilft ihrem guten Bekannten Prof. Dr. Karl Lauterbach: Noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister ließ sich der Wissenschaftler und Politiker auf das Comedy-Abenteuer ein. Erste Bilder finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/pzyjv7uutdy31e5/AAA7YIrHpsDB7c5dMHdq638ra?dl=0).One Mic Stand wurde von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Executive Producer sind Fred Kogel, CEO und Co-Head of Entertainment von LEONINE Studios, Nina Etspüler, Co-Head of Entertainment von LEONINE Studios (Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt) und Pierre Uebelhack (Global Gladiators, Deutschland sucht den Superstar), Producerin ist Lilli Feigenbutz. Die Regie der Bühnenshow führt Johannes Spiecker (https://www.imdb.com/name/nm1005015/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Wer stiehlt mir die Show, Joko & Klaas gegen ProSieben), Regisseur der dokumentarischen Begleitung aller Comedy-Teams ist Ngo the Chau (https://www.imdb.com/name/nm0154243/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Tatort, Bad Banks). Chefautoren der Show sind Ralf Kabelka (https://www.imdb.com/name/nm1073100/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Harald Schmidt, Heute Show, Neo Magazin) und Claudius Pläging (Die Carolin Kebekus Show, Pastewka, Der Vorname).Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5236210