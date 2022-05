Die US-Technologiebörse startet mit deutlichen Kursverlusten in die neue Handelswoche. Der Nasdaq 100 Index büßt 30 Minuten nach Handelseröffnung rund 1,3 Prozent ein, nachdem er am Freitag noch 3,3 Prozent zugelegt hatte. Gerade einmal sechs Aktien können in diesem schwachen Marktumfeld zulegen.Relative Stärke demonstriert unter anderen die Aktie von Amazon. Der E-Commerce-Gigant hatte am 24. Mai mit 2.027 Dollar ein neues Zweijahrestief markiert und damit rund 40 Prozent vom Märzhoch verloren.Seitdem ...

