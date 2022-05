Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Fusionen & Übernahmen

Burkhalter Generalversammlung stimmt Fusion mit Poenina zu



31.05.2022 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Burkhalter Holding AG stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigten eine Dividendenzahlung von brutto CHF 3.80 pro Aktie. Die Auszahlung ist für den 7. Juni 2022 geplant. Durch die Zustimmung zur Fusion wird die Burkhalter Gruppe zur Gesamtanbieterin von gewerkübergreifenden Gebäudetechnik-Dienstleistungen.

Der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG präsentierte heute den 266 anwesenden oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen, stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären (= 4 071 002 Namenaktien bzw. 67.87 % des ausgegebenen Aktienkapitals) an der in Regensdorf abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und beantragte die Fusion mit der poenina holding ag.

Der Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.80 pro Aktie, der Fusion und der damit einhergehenden Kapitalerhöhung sowie sämtlichen anderen Anträgen des Verwaltungsrats wurde mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Nachdem gestern auch die Generalversammlung der poenina holding ag die Fusion beschlossen hat, wird die Burkhalter Gruppe somit zur Gesamtanbieterin von gewerkübergreifenden Gebäudetechnik-Dienstleistungen, die mit rund 4600 Mitarbeitenden und rund 80 Gruppengesellschaften an rund 150 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein vertreten sein wird.

Aktionärinnen und Aktionäre von Poenina-Aktien erhalten pro Poenina-Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 jeweils 0.73 neu zu schaffende Burkhalter-Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04. Die Poenina-Aktien werden per 30. Juni 2022 von der SIX Swiss Exchange dekotiert (letzter Handelstag ist am 29. Juni 2022). Der erste Handelstag der im Umtausch den aktuellen Poenina-Aktionären zugeteilten, neuen Burkhalter Namenaktien ist für den 30. Juni 2022 vorgesehen.

Der amtierende Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG wurde wiedergewählt und neu um Diego Brüesch, Verwaltungsratspräsident der poenina holding ag und bis Ende 2022 Geschäftsleiter der Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, als Mitglied erweitert.

Die Revisionsstelle KPMG AG wurde erneut für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gewählt. Ebenso die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter.

Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Kommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2021 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 29.3 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 23.9 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 539.5 Mio. und beschäftigte 3157 Mitarbeitende (FTE, davon 703 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Tickersymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security). Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Burkhalter Holding AG. Die Burkhalter Holding AG übernimmt ferner keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der Burkhalter Holding AG und/oder der poenina holding ag in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).