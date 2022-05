In einem schwachen Marktumfeld - der DAX verliert am Dienstag rund 1,3 Prozent - notieren nur sehr wenige Aktien im Plus. Den stärksten Zuwachs verbucht die Porsche Holding mit einem Anstieg um 2,6 Prozent. Offensichtlich profitiert der DAX-Titel von einer Kaufempfehlung für die Stämme von Volkswagen.Gleich drei Studien gab es am Dienstag zu den Stammaktien des Wolfsburger Autokonzerns. Die Analysten waren dabei sehr unterschiedlicher Meinung: Berenberg-Mann Adrian Yanoshik stuft die Aktie mit "Halten" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...