Wie nachhaltig sind die jüngsten Kurserholungen an den Börsen? Ob ein Boden bereits erreicht ist, und warum Selbstentscheider weiter wachsam sein müssen, erklärt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt von Netfonds, bei w:o TV.Grund zur Erleichterung: Während die Zinsdebatte in den USA bereits an Schärfe verloren habe, setzt sich nun endlich auch die EZB in Bewegung. Ein Grund, warum Hellmeyer seine "Börsenampel" ...

