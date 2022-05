(shareribs.com) London 31.05.2022 - Der Goldpreis verliert am Dienstag, bedingt durch die neuerliche Aufwertung des US-Dollars. Der Greenback steht unter dem Eindruck der jüngsten Äußerungen eines Fed-Gouverneurs. Die Inflation in der Euro-Zone erreicht ein Hoch. Die Preissteigerungen in der Euro-Zone haben im Mai neue Hochs erreicht. Erste Daten zeigten eine Inflation von 8,1 Prozent, nach 7,4 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...