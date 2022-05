JinkoSolar lässt heute die Sektkorken knallen. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund sieben Prozent. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu JinkoSolar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JinkoSolar-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund drei Prozent für neue Monatshochs. 64,69 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Börsianer, die von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...